ভিপি প্রার্থী কাদেরকে দোয়া করলেন এনসিপির আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪২ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি আব্দুল কাদেরের জন্য দোয়া করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, আব্দুল কাদের আর আমি একসঙ্গে জেল খেটেছি। ২০২২ সালে আবরার ফাহাদের শাহাদাত বার্ষিকীর কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ আমাদের ওপর হামলা করে। আহতরা ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখান থেকে পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

তিনি লেখেন, সেই কঠিন সময়ে জেলখানাতেও আব্দুল কাদের ছিল অবিচল। আমার থেকে বয়সে ছোট হয়েও আমাকে সাহস দিয়েছিল সে। একদিন এসব জুলুমের শেষ হবে, আমরাই হাসিনার পতন করবো সেই স্বপ্নের কথা আমাকে বলেছিল আব্দুল কাদের।

ক্যাম্পাস জীবনে এত শত হুমকির মধ্যেও মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করে গেছে আব্দুল কাদের। অন্যরা যখন নিজেকে নিরাপদ রাখাকে প্রধান করেছে তখন সামনে এসে ঝুঁকি নিয়েছে সে।

তিনি আরও লেখেন, গত বছর অভ্যুত্থানের সময় আট দফা যখন আন্দোলনকে ম্রিয়মাণ করতে নিয়েছিল ঠিক তখন সমস্ত সাহসকে একখানে করে নয় দফার ঘোষণা দিয়েছিল আব্দুল কাদের। জীবনে পরোয়া না করে আব্দুল কাদেরের দেওয়া সেই ৯ দফা আমাদের এক দফার পথে এগিয়ে নিয়েছে।

তিনি লেখেন, ৫ আগস্টের বিজয়ের পর ক্যাম্পাসকে আরও আপন করে নিয়েছে আব্দুল কাদের। আমিও তাই করতাম ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক থাকার সময়ে। বড় কিছু করার সুযোগ ছিল না তখন সামর্থের মধ্যে ছোট ছোট কাজে ব্যস্ত থাকতাম।

তিনি লেখেন, ১৯ এর পর ছাত্রাবস্থায় আরেকবার ডাকসু হলে ভিপি পদে নির্বাচনের ইচ্ছা ছিল আমার। ২৫ এ এসে ডাকসু হচ্ছে কিন্তু আমি ক্যাম্পাস ছেড়ে এসেছি। এই ডাকসুতে ভিপি পদে আবদুল কাদের নির্বাচন করছে। কাদেরের জন্য অনেক দোয়া। ফি আমানিল্লাহ।

