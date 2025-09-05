নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীরা গণতন্ত্রের শত্রু: এরশাদ উল্লাহ

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীরা গণতন্ত্রের শত্রু: এরশাদ উল্লাহ
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ বলেছেন, যারা এখন নানা অজুহাতে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে তারা দেশ ও গণতন্ত্রের শত্রু। দেশকে স্থিতিশীল করার জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।
তিনি বলেন, দেড় দশক ধরে দেশে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ। মানুষের ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে দেশে বাকশাল কায়েম করেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নগরীর সিএন্ডবি আরএফ কনভেনশন হলে চান্দগাঁও ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন, ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এরশাদ উল্লাহ বলেন, বিগত তিনটি নির্বাচনে রাতের ভোট দিনে, আমি-ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। ৫ আগস্টের পর থেকে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই।
তিনি বলেন, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। হাসিনার পতনের আগেই বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব হবে।
চান্দগাঁও ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক ইলিয়াছ চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী বেলাল উদ্দীন। এছাড়াও ওয়ার্ড ও থানা বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
