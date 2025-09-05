এম এম আকাশ
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে দেবো না
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম এম আকাশ বলেছেন, এনসিটি (নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল) বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে দেবো না। আমাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত আমরা সামাজ্যবাদকে এ দেশে ঘাঁটি গাড়তে দেবো না, সামাজ্যবাদের হাতে তুলে দেবো না।
তিনি বলেন, আমরা চাই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রজনতা এগিয়ে আসুক। যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ- এ ঘটনা ভেঙে দিক। এ চক্র ভেঙে দিক। লঙ্কায় আর রাবণ যাবে না, লঙ্কায় জনগণের শাসন কায়েম হবে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে চট্টগ্রাম মহানগরীর চেরাগী মোড় চত্বরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ১৩তম জেলা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি অশোক সাহা।
উদ্বোধীন বক্তব্যে এম এম আকাশ বলেন, আমাদের দেশে দীর্ঘকাল গণতন্ত্র ছিল না, স্বৈরাচার ছিল। যে স্বৈরাচার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের উত্তরসূরী হয়েও সে মুক্তিযুদ্ধের পতাকা ফেলে দিয়েছিল, আপস করেছিল রাজাকারদের সঙ্গে।
তিনি অভিযোগ করেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক দখলদারের পরিবর্তে আরেক দখলদারের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছি।
এর আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এম এম আকাশ। এসময় পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন চট্টগ্রাম জেলা সিপিবির সভাপতি অশোক সাহা। এসময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন পার্টির সংস্কৃতি শাখার কর্মীরা।
চট্টগ্রাম জেলা সিপিবির সহকারী সাধারণ সম্পাদক নুরুচ্ছাফা ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, সিপিবির কেন্দ্রীয় সদস্য মৃণাল চৌধুরী ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। সমাবেশ শেষে লাল পতাকার মিছিল বের হয়। এরপর নগরীর কাজীর দেউড়িতে এক কমিউনিটি সেন্টারে শুরু হয়েছে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন।
