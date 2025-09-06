  2. রাজনীতি

আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৩:২১ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছাত্রদলের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল-মিটিংয়ের প্রতিবাদে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করেছে বনানী থানা ছাত্রদল।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বনানী এলাকায় এ মিছিল হয়। এতে নেতৃত্ব দেন বনানী থানা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কামরুল হাসান আশিক।

মিছিল থেকে নেতারা বলেন, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য তারা ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশ শাসন করেছে। আন্দোলনকে আরও বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

বনানী থানা ছাত্রদলের সিনিয়র নেতা রাকিব রায়হান, মো. মেহেদী হাসান রাজু, মো. মাহমুদ হাসান রিফাত, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রনেতা আবুবক্কর ছিদ্দিক হৃদয়, মো. রহমত, মো. রনি ও মো. আনোয়ারসহ ১৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় নেতাকর্মীরাও মিছিলে অংশ নেন।

