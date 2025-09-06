সংসদ বাদ দিয়ে সংস্কার টেকে না: গয়েশ্বর

সংসদ বাদ দিয়ে সংস্কার টেকে না: গয়েশ্বর
সংসদ বাদ দিয়ে সংস্কার টেকে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।
তিনি বলেন, যদি প্রকৃত সংস্কার করতে হয়, তাহলে আগে মানসিক সংস্কার দরকার। আমরা যেটা বলছি সেটা জনগণের আস্থায় আনা দরকার।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্টনে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় পরিষদের শপথগ্রহণ ও কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
গয়েশ্বর বলেন, আপনাদের (ডাক্তার) আমার একটা অনুরোধ থাকলো, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ধরনের দাবি আছে, যুক্তি আছে। এগুলো নিয়ে রাস্তাঘাটে মব, জ্যাম তৈরি করলে গণতন্ত্র আসবে না। একজন গর্ভবতী নারী বা মা, তার সন্তানটা যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আশঙ্কায় থাকেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন না হবে, ফলাফল ঘোষণা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণের মধ্যে আশঙ্কা কাজ করবে। আশঙ্কা কীভাবে সরকার দূর করবে সেটা তাদের ম্যাটার, আমাদের ম্যাটার না। তবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, তাদের এই আশঙ্কাটা দূর করে গণতান্ত্রিক পথে আনা।
বিএনপির এই নেতা বলেন, বর্তমান যে সরকার, আপনাদের সমস্যা কানেও শোনে না, চোখ দেখে দেখে না। কারণ তাদের জনগণের প্রতি কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তারা তো কোনো প্রিপারেশন নিয়ে আসেনি। তার যে উপদেষ্টারা আছেন, রাতে চারজন মিলে চা খান কি না আমার সন্দেহ আছে। কেউ কাউকে চেনেনও না।
তিনি বলেন, একটা সরকার যে আছে, কাজে কর্মে কি দৃশ্যমান মনে হয়? না। তিন-চারজন আছে খুব নড়বড় করেন। যারা একটা ষড়যন্ত্র করছেন। অর্থাৎ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের যারা শিরোপা অর্জনকারী, আমাদের কাছে প্রশংসিত, তাদের মাধ্যমে এখন আরেকটা নতুন বৈষম্য সৃষ্টি করার পায়তারা চলছে। সে কারণেই, নির্বাচন নিয়ে যে যাই বলুক, ড. মোহাম্মদ ইউনূসের আন্তরিকতার অভাব? আমি বলবো না। নির্বাচন কমিশনের আন্তরিকতার অভাব, এটাও বলবো না। কিন্তু তাদের সেই আন্তরিকতা পর্যাপ্ত নয়।
‘এক্ষেত্রে কিছু দায়িত্ব আছে। কারণ সরকারের ভেতরে সরকার আছে। প্রধান উপদেষ্টা কথা বলেন একটা, ওনার পিএস বলেন আরেকটা। সে কারণে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি গড়ে না তুলতে পারি, তাহলে কোনো ক্ষেত্রেই জবাবদিহি আসবে না। সুতরাং জবাবদিহি আমাদের খুব বেশি দরকার।’ যোগ করেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।
