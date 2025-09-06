  2. রাজনীতি

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘তারেক রহমানকে বরণ করতে অপেক্ষায় পুরো দেশ’
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্ণফুলীতে দলটির বর্ণাঢ্য র‍্যালি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বরণ করার জন্য পুরো দেশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বর্ণাঢ্য র‍্যালিটি মইজ্জ্যারটেক থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ বাজার ক্রসিং এলাকায় গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

এসময় আলী আব্বাস আরও বলেন, আগামী দিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তারেক রহমানের নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। দলের সব অঙ্গ সংগঠনকে একসঙ্গে রাজপথে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মো. ইসমাইল, ডা. গিয়াস উদ্দিন ফয়সাল, ইঞ্জিনিয়ার হারুন, গোলাপ হারুন, এজাজ আল ফারুখ, মো. আলী মুন্সি, মো. সাহাদাত, মহি উদ্দিন চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

