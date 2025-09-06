‘আমরা চাই, জিয়াউর রহমানের মাজারে সবাই আসুক’

‘আমরা চাই, জিয়াউর রহমানের মাজারে সবাই আসুক’
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার সবার জন্য উন্মুক্ত বলে জানিয়েছেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, জিয়াউর রহমানের মাজারে সবাই আসুক। মাজার জিয়ারত করুক, এখানে মানুষের অভয়ারণ্য হোক’।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
রুমন বলেন, ক্ষমতাচ্যুত পলাতক ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা অতীতে জিয়াউর রহমানের মাজারে আমাদের নেতাকর্মীদের আসতে বাঁধা দিতেন। এখানে আসলেই বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে কারাগারে নেওয়া হতো। আমরা নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারতাম না। এখন আর আগের সেই অবস্থা নেই।
আতিকুর রহমান রুমন আরও বলেন, যতদিন নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে না আসে; ততদিন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর পক্ষ থেকে জিয়া উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করা হবে।
এদিকে শনিবার দুপুরে জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্স এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান এবং জিয়া উদ্যানে বিভিন্ন ফুলের চারা রোপণ ও উদ্যানের লেকে শাপলা ফুলের চারা রোপণ করে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার‘-এর উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই-জামান সেলিম, সদস্যসচিব মোকছেদুল মোমিন মিথুন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম রনি, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর সদস্য মাসুদ রানা লিটন, মুস্তাকিম বিল্লাহ, শাকিল আহমেদ, ফরহাদ আলী সজীব, রুবেল আমিন ও শাহাদাত হোসেন।
এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুল হক সাজু, ঢাকা মহানগর উত্তর মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আমির হোসেন, সদস্যসচিব মোহাম্মদ বাকি বিল্লাহ, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাবেক সহ-সভাপতি জামিল হোসেন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজিবসহ অনেকে। সবাই মাজার কমপ্লেক্স এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান এবং ফুলের চারা রোপণে অংশ নেন।
কেএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম