নাহিদ
কাদের সমীকরণে থাকে না, জাতির প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে
ডাকসু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) মনোনীত ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদেরের জন্য ভোট চেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই ভোট চান তিনি।
ফেসবুক পোস্টে নাহিদ ইসলাম লিখেছেন, আব্দুল কাদের কখনো সমীকরণে থাকে না। গণঅভ্যুত্থানের সময়গুলোতে আমরা কখনো ভাবিনি কাদের এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
কাদের নীরবে-নিভৃতে কাজ করে গেছে সব সময়। জুলাইয়ের আগে ও পরে কাদের সমানভাবে কাজ করে গেছে। কাদেররা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যখন জাতির প্রয়োজন পরে।
তিনি আরও লেখেন, গত ১ বছরে অনেকে অনেক কিছু হয়েছে। সবাই গণঅভ্যুত্থানের হিস্যা বুঝে নিয়েছে। কিন্তু কাদের সযত্নে নিজেকে আলাদা করছে সবকিছু থেকে। যদিও অনেক কিছুর দায়ভার কাদেরদের উপরে এসে পড়েছে।
নাহিদ বলেন, ৯ তারিখ ডাকসু নির্বাচনে কাদের ভিপি পদে নির্বাচন করছে। সব সমীকরণ পাল্টে দিয়ে কাদের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবে সেই প্রত্যাশা রাখি। মাটি থেকে উঠে আসা নেতা আব্দুল কাদের! সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক আব্দুল কাদেরের জয় হোক!
