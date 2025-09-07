ডাকসু নির্বাচনে ফোন করে ভোট চেয়ে বহিষ্কার ছাত্রদল নেতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে ভোটারদের ফোনকল করে অযাচিতভাবে ভোট চেয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় খুলনার এক ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার করেছে সংগঠনটি।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, কোনরূপ সাংগঠনিক নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও আসন্ন ডাকসু নির্বাচনের ভোটারদের কাছে অযাচিতভাবে ভোট চেয়ে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে খুলনা জেলা শাখার অধীনস্থ পূর্ব রূপসা থানা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইমতিয়াজ আলী সুজনকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।
ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।
জানা গেছে, ডাকসু নির্বাচনে এক নারী ভোটারের কাছে ফোনকল করে ভোট চান বহিষ্কৃত এ ছাত্রদল নেতা। ভোট চাওয়ার সেই ভিডিও রেকর্ডটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে নিন্দার ঝড় উঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বহিষ্কার করে ছাত্রদল।
