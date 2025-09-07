  2. রাজনীতি

এনসিপি বয়সজনিত উচ্ছ্বাসে কথা বলে, আর জামায়াতের চরিত্র সবার জানা

খালিদ হোসেন খালিদ হোসেন , জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৭ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর কোনো দল ফ্যাসিস্ট হতে পারবে না। বর্তমান সময়ে পৃথিবী এতটাই উন্মুক্ত হয়ে গেছে যে জনগণের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো সরকার টিকে থাকা সম্ভব নয়।’

সম্প্রতি জাগো নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন নির্বাচন, জামায়াতের ভূমিকা, আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ এবং বিএনপির ভেতরের বিতর্ক নিয়ে খোলামেলা মতামত দেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন খালিদ হোসেন

জাগো নিউজ: চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট সরকার পালিয়েছে। ড. ইউনূসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা। তবে দেশে এখনো অগণতান্ত্রিক শক্তি ষড়যন্ত্র করছে, ধর্মের নাম ব্যবহার করে নির্বাচন বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। ইতিহাসে যেমন হয়েছে, আবারও সেই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে তারা।

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও উন্মুক্ত সমাজে ফ্যাসিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে ৫ আগস্টের ঘটনার পর এ সুযোগ আর কোনো দলের নেই

জাগো নিউজ: নির্বাচন আদায়ের জন্য রাজপথে আন্দোলনের প্রয়োজন আছে কি?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: প্রয়োজন নেই। ড. ইউনূস নির্বাচনী রোডম্যাপ দেওয়ার পর সারাদেশে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মানুষ নির্বাচনমুখী। ষড়যন্ত্র থাকলেও অন্তর্বর্তী সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

জাগো নিউজ: এনসিপি বলছে তারা নির্বাচনে যাবে না, আবার কেউ কেউ বলছে ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে না। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: এদের নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। এরা বয়সজনিত উচ্ছ্বাসে কথা বলে। তবে জামায়াতের চরিত্র সবার জানা—মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিল, এখনো একই চরিত্র বহন করছে। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের জবাব দেবে।

জাগো নিউজ: পিআর পদ্ধতি নিয়ে বিএনপির কোনো ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে কি?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: বাংলাদেশের মানুষ প্রার্থী দেখে ভোট দিতে অভ্যস্ত। পিআর পদ্ধতিতে জনগণ প্রতিনিধি চেনে না, ফলে ভোটের আগ্রহ কমে যাবে। এটা ভবিষ্যৎ সরকারকে দুর্বল করার একটি কৌশল। যারা পিআর সমর্থন করছে তারা একসময় আইয়ুব খানের ‘বুনিয়াদি গণতন্ত্র’ সমর্থন করেছিল।

জাগো নিউজ: বিএনপির প্রস্তাব অনুযায়ী উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনীত হবে। তাহলে পিআর পদ্ধতিতে সমস্যা কোথায়?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: উচ্চকক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম মানুষদের সুযোগ দেওয়া। নারী আসনের মতো উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন হবে। এখানে পিআরের কোনো প্রয়োজন নেই।

ইলেকটোরিয়াল অ্যালায়েন্স ও রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স আলাদা বিষয়। জামায়াতের সঙ্গে আদর্শগত মিল নেই, শুধু ভোটের সমীকরণে জোট হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোনো জোট হওয়ার আশঙ্কা নেই

জাগো নিউজ: অনেকে বলে বিএনপিও ফ্যাসিস্ট হবে। আওয়ামী লীগের মতো বিএনপির ফ্যাসিস্ট হওয়ার সুযোগ আছে কি?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: আওয়ামী লীগ সাইকোলজিক্যালি ফ্যাসিস্ট পার্টি। ইতিহাস তা প্রমাণ করে। বিএনপির চরিত্রে ফ্যাসিবাদ নেই। বিএনপি সব সময় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও উন্মুক্ত সমাজে ফ্যাসিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে ৫ আগস্টের ঘটনার পর এই সুযোগ আর কোনো দলের নেই।

জাগো নিউজ: ৫ আগস্টের পর জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: জামায়াত একাত্তরের সেই চরিত্রই আবার দেখাচ্ছে।

জাগো নিউজ: জামায়াতের সঙ্গে দীর্ঘদিন জোটে ছিল বিএনপি। এটা কি ভুল ছিল?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: ইলেকটোরিয়াল অ্যালায়েন্স ও রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স আলাদা বিষয়। জামায়াতের সঙ্গে আদর্শগত মিল নেই, শুধু ভোটের সমীকরণে জোট হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোনো জোট হওয়ার আশঙ্কা নেই।

জাগো নিউজ: বর্তমান পরিস্থিতিতে বিএনপি কোনো শঙ্কা দেখছে কি?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: এটা শুধু বিএনপির জন্য নয়, সারা জাতির জন্য সংকটময় সময়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চলছে। শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে সেটাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এর দায় তারই।

জাগো নিউজ: আওয়ামী লীগের বিষয়ে আপনার অবস্থান কী?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: আওয়ামী লীগের বিচার হওয়া দরকার। দল হিসেবেই তারা ফ্যাসিস্ট-খুনি। বিচার না হলে তারা আবার রাজনীতি করবে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চলছে। শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে সেটাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এর দায় তারই

জাগো নিউজ: আওয়ামী লীগের বিচারের বিষয়ে বিএনপির অবস্থান কী?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: আওয়ামী লীগের হাতে বিএনপি সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে স্বচ্ছ বিচার করবে। জনগণও সেই বিচার চায়।

জাগো নিউজ: বিএনপি নেতা ফজলুল হক ও রুমিন ফারহানাকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: রাজনীতিতে বিতর্ক থাকবেই। চিন্তার ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। তবে দলীয় শৃঙ্খলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রুমিন ফারহানার সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটার প্রতিক্রিয়াই তিনি দেখিয়েছেন। বড় কোনো বিতর্কের বিষয় নয়।

জাগো নিউজ: আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু: আপনি ও জাগো নিউজকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

