সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চক্রান্ত গড়ে উঠছে: সালাহউদ্দিন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য কিছু চক্রান্ত গড়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন ধর্মের নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, পরিস্থিতি যেটা লক্ষ্য করছি, বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য কিছু চক্রান্ত গড়ে উঠছে। এমনকি স্ব-ধর্মের মধ্যেও এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, সবকিছুর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্টের মধ্যদিয়ে আগামী নির্বাচনকে যেন বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এসবকিছুর সঙ্গে কিন্তু দেশের গণতান্ত্রিক প্রশ্ন জড়িত।

তিনি বলেন, আগে থেকেই যেন আমরা এগুলোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করি এবং সহযোগিতার হাত বাড়াই।

এই বিএনপি নেতা বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে অতীতের মতো সবসময় দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সব ধর্মীয় উৎসব, ধর্ম, পূজা পালনের জন্য সহযোগিতা করে আসছি। গত বছর সরকারের পাশাপাশি বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মী সারাদেশে দুর্গা উৎসবের সব দিনে পাহারারত ছিলেন এবং সবাই সহযোগিতা করেছেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, এবারও এই বার্তাটা দিতে চাই, বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। কোনো রকমের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের যারা চেষ্টা করবে, তাদের শক্ত হাতে প্রতিহত করতে সরকারের অবশ্যই উদ্যোগ আছে। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা নিজেরা এবং দলের সবাই এই শারদীয় দুর্গা উৎসব যেন শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় এবং সম্প্রতি বজায় থাকে সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

