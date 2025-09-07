  2. রাজনীতি

প্রিয় বিড়ালসহ ছবি ভাইরাল, প্রশংসায় ভাসছেন তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কাজের ফাঁকে পোষা বিড়ালকে আদর করছেন তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

 

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আবারও তাঁর প্রিয় বিড়ালের সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে, একদিকে কম্পিউটারে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন তারেক রহমান, অন্যদিকে কোমল ছোঁয়ায় বিড়ালকে আদর করছেন।

এদিকে ছবিটি ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করে। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও এই ছবি নিয়ে উষ্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান সেলিম ছবিটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তারেক রহমান।’ ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি সেলিনা সুলতানা নিশিতা ফেসবুকে ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‌‘ভাইয়া’। সঙ্গে জাতীয় পতাকার ছবি জুড়ে দিয়েছেন তিনি।

