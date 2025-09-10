নির্বাচন নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও জামায়াত আমিরের বৈঠক

নির্বাচন নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও জামায়াত আমিরের বৈঠক
ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের বৈঠক হয়েছে। হাইকমিশনারের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরও উপস্থিত ছিলেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডেলে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন। সেখানে বৈঠকের একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।
বৈঠকে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে হাইকমিশন।
