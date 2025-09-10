  2. রাজনীতি

নির্বাচন নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও জামায়াত আমিরের বৈঠক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচন নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও জামায়াত আমিরের বৈঠক
বৈঠকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান

ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের বৈঠক হয়েছে। হাইকমিশনারের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে এ বৈঠক হয়। বৈঠকে জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরও উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডেলে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন। সেখানে বৈঠকের একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

বৈঠকে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে হাইকমিশন।

জেপিআই/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।