রাজনৈতিক জীবনে এটাই প্রথম পরাজয়: ডাকসু ভোট নিয়ে হামিম

রাজনৈতিক জীবনে এটাই প্রথম পরাজয়: ডাকসু ভোট নিয়ে হামিম
ছাত্রদল মনোনীত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে অনেক হেরেছি, রাজনৈতিক জীবনে এটাই প্রথম পরাজয়। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এই মন্তব্য করেন তিনি।
তিনি লেখেন, ‘আমি সাধারণ একজন মানুষ। হাসি-খুশি তবে সংগ্রামী। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছাত্রদল থেকে জিএস প্রার্থী করে তারেক রহমান ও ছাত্রদলের নেতারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাকে যেভাবে প্রকাশ্যে গ্রহণ করেছিলেন, আমার ওপর আস্থা রেখেছেন সেটির ফলাফলে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। আমি দুঃখ প্রকাশ করছি তারেক রহমান ও ঢাবি শিক্ষার্থীদের কাছে।’
ব্যক্তিগত জীবনে অনেক হেরেছি, রাজনৈতিক জীবনে এটাই প্রথম পরাজয়। যদিও এ পরাজয় ভাগ্যের কাছে- পরিবেশ ও পরিস্থিতির কাছে এবং নিছক সময়ের কাছে। সারাদেশের মানুষের কত দোয়া। নিশ্চয়ই সে দোয়া ব্যর্থ হবে না।
নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার মনের খবর জানতেন, এতটা সহীহ চিন্তাভাবনা থাকার পরও কেন তাকদিরে এই পরাজয় রেখেছিলেন জানি না।
আমি চির কৃতজ্ঞ এ দলের প্রতিটা নেতাকর্মীর কাছে, আমার বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শিক অগ্রজদের কাছে আমার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে তারেক রহমানের কাছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসব শিক্ষার্থীর কাছে, যারা আমার জয় নিশ্চিত ভেবেছিলেন এবং বিশেষ করে সেসব শিক্ষার্থীর কাছে যারা মনে করেননি আমি তাদের জন্য যোগ্য!
এমআইএইচএস/এমএস