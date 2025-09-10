মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের সম্মানে নৈশভোজ

মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের সম্মানে নৈশভোজ
কূটনীতিকদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসায় এ আয়োজন করা হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন, নৈশভোজে ইউরোপ ও এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন।
অতিথিদের মধ্যে ছিলেন—ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনের রাষ্ট্রদূত; জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভুটানের হাইকমিশনার; জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ।
