  2. রাজনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের সম্মানে নৈশভোজ

কূটনীতিকদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসায় এ আয়োজন করা হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন, নৈশভোজে ইউরোপ ও এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিদের মধ্যে ছিলেন—ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনের রাষ্ট্রদূত; জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভুটানের হাইকমিশনার; জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ।

