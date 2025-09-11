  2. রাজনীতি

চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডে তারেক রহমানের নিন্দা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২১ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল রাজনৈতিক নেতা চার্লি কার্ক/ ছবি- এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে রক্ষণশীল রাজনৈতিক নেতা চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক ও নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, চার্লি কার্কের মৃত্যুতে সারা বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সক্রিয়তার কারণে কাউকে কখনোই সহিংসতার শিকার হতে হবে না। ধর্ম, মতাদর্শ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি- যাই হোক না কেন, কারও জীবন এভাবে ঘৃণ্যভাবে শেষ হয়ে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না।

তারেক রহমান আরও বলেন, আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই এবং নিহতের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও প্রার্থনা জানাচ্ছি।

এর আগে বুধবার ইউটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান চার্লি কার্ক।

