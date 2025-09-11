গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে: এজেডএম জাহিদ
দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ‘দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে’ বলে অভিযোগ করে সবাইকে রাজপথে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে তিনি এই আহ্বান জানান। ‘আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পূনর্বাসন ও নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত রুখে দাও’ শীর্ষক এই সমাবেশের আয়োজন করে ১২ দলীয় জোট।
এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, ‘দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। যত ষড়যন্ত্রই আসুক আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তা মোকাবিলা করবো।’
জাহিদ হোসনে বলেন, আমি ১২ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই, আপনারা অতীতে গণতন্ত্র ফেরানোর আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, এখনো আছেন। আগামীর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তারেক রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রায়ও ইনশাল্লাহ আপনারা তার পাশে থাকবেন এই প্রত্যাশা করি।
অধ্যাপক জাহিদ বলেন, আগামী বাংলাদেশ কী ধরনের হবে? স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কী হবে? আইনের শাসনের কী অবস্থা হবে? কৃষি ব্যবস্থা কী হবে এবং জনপ্রশাসন কি হবে? সর্বোপরি মানুষের মৌলিক চাহিদা কীভাবে মেটানো যাবে তার প্রতিটি বিষয় ৩১ দফা কর্মসূচিতে ঘোষণা করেছে বিএনপিসহ সব গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল।
১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক মোস্তফা জামাল হায়দারের সভাপতিত্বে ও তমিজ উদ্দিন টিটুর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন এলডিপির একাংশের শাহাদাত হোসেন সেলিম, বাংলাদেশ জাতীয় দলের সৈয়দ এহসানুল হুদা, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) আহসান হাবিব লিংকন, লেবার পার্টির একাংশের ফারুক রহমান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির শামসুদ্দিন পারভেজ, ইসলামিক পার্টির আবুল কাশেম, ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা আবদুল করিম, ইউনাইটেড লিবারেল পার্টির আমিনুল ইসলাম, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির এম এ মান্নান, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের ফিরোজ মো. লিটন প্রমুখ।
কেএইচ/এমএমকে/জেআইএম