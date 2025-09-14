‘বিএনপির নামে চাঁদাবাজি করলে আমিই বাদী হয়ে মামলা করবো’

‘বিএনপির নামে চাঁদাবাজি করলে আমিই বাদী হয়ে মামলা করবো’
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার আলমগীর বলেছেন, ‘বিএনপির নাম ভাঙিয়ে কেউ যদি চাঁদাবাজি করে, তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি নিজেই বাদী হয়ে মামলা করবো।’
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দক্ষিণ ফটিকছড়ির ধর্মপুরের আজাদীবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচারপত্র বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন।
সরওয়ার জানান, আগামীর বাংলাদেশ হবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফার বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যেই তারা জনগণের হাতে হাতে ৩১ দফার প্রচারপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন।
বিএনপির এ নেতা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মধ্যে লন্ডনে বৈঠকের পর দেশ নির্বাচনী টানেলে প্রবেশ করেছে। এরপর থেকে একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। তাই তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও সজাগ থাকতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে।
প্রচারপত্র বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব নাজিম উদ্দিন শাহীন, জেলা ওলামা দলের সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন, উপজেলা বিএনপির সদস্য এস এম ইউসুফ, মো. হাসেম, মো. মহসিন, আবদুল মন্নান চৌধুরী প্রমুখ।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জিকেএস