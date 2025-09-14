  2. রাজনীতি

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ওপর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নুরুল ইসলাম নুরু

চট্টগ্রামের সদরঘাট থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক (বহিষ্কৃত) যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম নুরুর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ছুরিকাঘাত ও পিটিয়ে নুরুকে আহত করেছেন।

নুরুল ইসলাম নুরুকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, তার মাথায় আঘাত করা হয়েছে এবং কোমরে বেশ একাধিক ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে নগরের সদরঘাট থানার পোড়াকলোনীর চট্টলা বেকারির মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন- সৈনিক লীগ নেতা ও আবদুল কাদের ওরফে মাছ কাদেরের ক্যাডার আবুল খায়ের, যুবলীগ নেতা মোস্তফা কামাল টিপুর প্রধান অনুসারী নূর নবী এবং আওয়ামী লীগ নেতা মো. বাচা ও সালাউদ্দিন।

ওসির আব্দুর রহিম বলেন, গত রাতে নুরুল ইসলাম নুরুর ওপর হামলা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি সৈয়দ রাজিবুল হাসান রানা বলেন, সপ্তাহখানেক আগে থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নুরুল ইসলামকে হুমকি দিয়ে আসছেন। গত রাতে অটোরিকশাযোগে তিনি একা বাড়ি ফিরছিলেন। ওই সময় পোড়াকলোনী সংলগ্ন চট্টলা বেকারির সামনে আওয়ামী সন্ত্রাসী খায়ের, নুর নবীর নেতৃত্বে বাচাসহ অন্যান্যরা তার ওপর হামলা চালান।

তিনি বলেন, আহত নুরুকে আমরা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছি। তার মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কোমরে ছুরিকাঘাতের গভীর ক্ষত রয়েছে। এ ঘটনায় নুরুর মা (নাসিমা আক্তার) সদরঘাট থানায় মামলা করবেন।

