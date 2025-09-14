  2. রাজনীতি

বাইক পোড়ানোর মামলায় ‎ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭০ জনকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাইক পোড়ানোর মামলায় ‎ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭০ জনকে অব্যাহতি
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বাঁয়ে) ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়/ ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর শাহবাগে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগে করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও মির্জা আব্বাসসহ ৭০ জনকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে এ আদেশ দেন।

মামলার উল্লেখযোগ্য অন্য আসামিরা হলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান, হাফিজ উদ্দিন, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন-নবী খান সোহেল, মাহবুব উদ্দিন খোকন, খায়রুল কবির খোকন, বিএনপি নেতা সাইফুল আলম নিরব ও সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু।

‎মির্জা ফখরুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করতে মামলা করা হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত করে সত্যতা না পেয়ে আসামিদের অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়। এ প্রতিবেদন গ্রহণ করে সবাইকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

‎মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। আগের দিন ১১ ডিসেম্বর শাহবাগ থানার হাইকোর্ট মাজার গেট-সংলগ্ন এলাকায় আসামিরা একটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধান করেন। এ ঘটনায় শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে মামলা করেন।

‎মামলাটি তদন্ত শেষে চলতি বছরের ১০ মে তদন্ত কর্মকর্তা ৭০ আসামিকে অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেন।

