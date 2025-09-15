  2. রাজনীতি

‘নতুন বাংলাদেশ গড়তে দাঁড়িপাল্লার বিকল্প নেই’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৮ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উঠান বৈঠকে বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী

আগামীর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দাঁড়িপাল্লার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১০ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক কাউন্সিলর অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী।

তিনি বলেন, জনগণ ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা চায়, আর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে দাঁড়িপাল্লার প্রতীককে জয়ী করতে হবে।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় নগরীর শুলকবহর এলাকার ডেকোরেশন গলিতে আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কাতালগঞ্জ ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি নুরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগর জামায়াতের শুরা সদস্য ও পাঁচলাইশ থানা আমীর ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুল হাছান রুমী।

শামসুজ্জামান হেলালী বলেন, ‘আমি চাই এই আসনের কোনো মানুষ বেকার না থাকুক। সবার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। নির্বাচিত হলে আমার প্রথম কাজ হবে বেকারত্ব দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।’

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অবিচার ও জুলুমের শিকার হয়ে আসছে। এখন জনগণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

অধ্যক্ষ হেলালী বলেন, জুলুম ও স্বৈরাচার থেকে মুক্ত হয়ে জনগণ আজ ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত হয়েছে। এ গণজোয়ারকে আর কেউ রুখতে পারবে না। আগামীর প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে দাঁড়ি পাল্লার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, অতীতে যেমন ছাত্রসমাজ ও সাধারণ জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে, এবারও জনগণ দাঁড়িপাল্লার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতির বিজয় নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দুর্নীতি ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কারণে দেশ পিছিয়ে পড়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গড়তে হলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক নেতৃত্ব বেছে নিতে হবে।

বৈঠকে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন এবং তারা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

হাফেজ তাওহীদুল ইসলামের সঞ্চালনায় বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন শহীদুল্লাহ তালুকদার, গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, মাওলানা ইউসুফ, ইমদাদ বাচ্চু, দেলোয়ার হোসাইনসহ স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

