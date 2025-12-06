যে কোনো মুহূর্তে দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: আমীর খসরু
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর বনানীর হোটেল সারিনায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেতৃত্ব দেবেন।
আমীর খসরু বলেন, ‘তারেক রহমান সহসাই দেশে ফিরবেন। সব কিছু প্রস্তুত করা হচ্ছে।’
তারেক রহমানই আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নেতৃত্ব দেবেন বলেও জানান বিএনপির এই নেতা।
তিনি বলেন, ‘তিনি যেকোনো সময় ফিরবেন। যারা না আসার গুঞ্জন ছড়ায় তারা ছড়াবেই।’
