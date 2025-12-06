ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি প্রার্থী হাবিবের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
রাজধানীর মুগদা মান্ডা এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও দোয়া মাহফিল। ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিবের উদ্যোগে এবং মুগদা থানা বিএনপির ব্যবস্থাপনায় মান্ডা হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার বেলা ১১টার দিকে ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়। আয়োজকেরা জানান, প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ বিনা খরচে চিকিৎসাসেবা নিতে এসেছেন। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মাঠের একপাশে চিকিৎসকদের টেবিল সাজানো, অন্যপাশে ওষুধ বিতরণ সব মিলিয়ে ব্যস্ত সময় কাটে আয়োজকদের।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মুগদা থানা বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন প্যারট। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু। তারা দুজনই খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনায় অংশ নেন।
আয়োজকেরা জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে সারাদেশে দোয়া কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকাল থেকেই মাঠে অবস্থান নেন এবং পুরো আয়োজনটি পরিচালনা করেন।
হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতার জন্য আমরা সবাই আজ একসঙ্গে প্রার্থনা করেছি। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।’
কেএইচ/এমআরএম