জামায়াতে ইসলামীর ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৬ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

জুলাই জাতীয় সনদ ও পিআর পদ্ধতিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ গণদাবি আদায়ে চলতি মাসে ৩ দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দলটি মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের এই ৫ দাবি ও ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

তিনি বলেন, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের সব বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ মিছিল, ২৬ সেপ্টেম্বর দেশের সব জেলা উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল করা হবে।

দলটির নায়েবে আমির বলেন, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশের সব জনগণকে অনুরোধ করছি।

৫ দফা দাবিগুলো হলো-

১. জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।

২. আগামী জাতীয় নির্বাচনে সংসদের উভয়কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৩. অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা।

৪. ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম ও গণহত্যা, দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা।

৫. স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

