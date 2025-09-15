  2. রাজনীতি

জামায়াতের সঙ্গে মিল রেখে মাঠে নামছে ইসলামী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন দলের আমির সৈয়দ মুহম্মাদ রেজাউল করীম/ ছবি: জাগো নিউজ

পাঁচ ‘গণদাবি’ আদায়ে যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে মিল রেখে তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচির ঘোষণা দেন দলের আমির সৈয়দ মুহম্মাদ রেজাউল করীম।

তিনি বলেন, ‘আমরা যারা জুলাইতে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করেছি, যারা বাচ্চাদের রক্ত ও জীবন উৎসর্গিত হতে দেখেছি, যারা আহতদের রোনাজারি শুনছি, তারা এ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারি না। সেই তাগিদ থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং আমরা জুলাইয়ের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি নিয়ে দলবদ্ধ আন্দোলন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে নানা মাধ্যমে সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেয়ে আমাদের এ রাজপথের কর্মসূচিতে যেতে হচ্ছে।’

রেজাউল করীম জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করবেন এবং ক্রমান্বয়ে কর্মসূচি কঠোর থেকে কঠোরতর হবে।

ইসলামী আন্দোলনের দাবিগুলো হলো- জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা, নির্বাচন পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে হতে হবে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা ও গণহত্যার বিচার দৃশ্যমান হতে হবে। সেই সঙ্গে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ভারতীয় তাঁবেদার ও ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের বিচার এবং বিচার চলাকালীন তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।

এসব দাবি আদায়ে ইসলামী আন্দোলন ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, ১৯ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর সারাদেশে জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল করবে।

