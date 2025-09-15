প্রধান উপদেষ্টাকে ফারুক
নির্বাচন বানচালের চেষ্টাকারীরা আপনার কাছাকাছি রয়েছে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, যারা আপনার ঘোষিত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে বানচাল করার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তারা এখান (প্রেস ক্লাব) থেকে ৫০০ ফুট দূরে রয়েছে। আপনার কাছাকাছি রয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অপরাজেয় বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে ফারুক এসব কথা বলেন।
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বলেন, ‘হাসিনা এবং তার মেয়ে দিল্লিতে রয়েছেন। এছাড়া যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও দিল্লিতে। আজ যারা আমাদের রক্তকে রঞ্জিত করে বাংলাদেশকে তছনছ করে দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া এ সরকার কাউকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। সচিবালয়ে এখনো আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা রয়েছে।’
সাবেক এ সংসদ সদস্য বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন প্রধান ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। কিন্তু আপনার (প্রধান উপদেষ্টা) নির্বাচনের ট্রেনে যখন আমরা উঠলাম, নির্বাচনের রোডম্যাপ যখন ঘোষণা করলেন, এরা (আওয়ামী প্রেতাত্মা) আবার ত্বরিত গতিতে শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপ করে প্রস্তুতি নিচ্ছে আপনার নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য।’
রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে ফারুক বলেন, ‘বাংলাদেশে যারা আন্দোলনে ছিলেন, হয়তো এখন কিছুটা দূরত্ব হতে পারে। আমি তাদের কাছে আবেদন জানাবো, বাংলাদেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। হাসিনার মতো কথা বলে আমরা সরকারে যেতে চাই না। আমার নেতা তারেক রহমান বলেছেন- আমার ভোট আমি দেব এবং সেই ভোটে আমি যদি জয়লাভ করতে পারি, তাহলে যারা ১৬ বছর নির্যাতন করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলমান থাকবে।’
বিরোধী দলের সাবেক এ চিফ হুইপ জানান, জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়াকে দেশের মানুষ যেমন সততা ও আপসহীনতার জন্য ভালোবেসেছে, তেমনি গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য ছয় বছর ধরে নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করে রাখায় তারেক রহমানকে ভালোবাসে।
সমাবেশে অপরাজেয় বাংলাদেশের সহ-সভাপতি বাদল সরকার, সাধারণ সম্পাদক ইসমাঈল হোসেন সিরাজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
