অভ্যুত্থানের পর দ্রুত নির্বাচন না হলে গৃহযুদ্ধের শঙ্কা থাকে
অভ্যুত্থান পরবর্তীসময়ে দ্রুত নির্বাচন না হলে দেশে বিভক্তি ও গৃহযুদ্ধের শঙ্কা থাকে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনায় যত দেরি হবে দেশ তত বিপদগ্রস্ত হবে। রাজপথের পর্ব শেষ হয়েছে। জনগণের মালিকানা ফেরানোর সময় এখন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর দক্ষিণখানে এক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
নির্বাচিত হওয়ার পর সব দাবি পূরণ করার আশ্বাস দিয়ে আমীর খসরু বলেন, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব হিসেবে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করছে বিএনপি। দান-অনুদান নয়, নাগরিককে সক্ষম করাই লক্ষ্য। বিএনপি উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি করে বলেও জানান তিনি।
জনগণের ম্যান্ডেট (সমর্থন) না নিয়ে রাজপথে কোনো কর্মসূচি দিলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হবে বলেও উল্লেখ করেন দলটির জ্যেষ্ঠ এ নেতা।
আমীর খসরু বলেন, প্রতিবন্ধীদের সক্ষমতা বাড়ানো ও ক্ষমতায়নে বিএনপি কাজ করবে। অন্য নাগরিকদের মতো প্রতিবন্ধীদের জন্যও রাষ্ট্রের বিনিয়োগ করতে হবে। এটি হবে আর্থিক, নৈতিক ও মানবিক বিনিয়োগ।
