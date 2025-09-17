তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে নয়াপল্টনে সংস্কারের ব্যস্ততা

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে নয়াপল্টনে সংস্কারের ব্যস্ততা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জোরেশোরে চলছে সংস্কার কাজ। দীর্ঘদিনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কার্যালয়কে আরও কার্যক্ষম ও নেতাকর্মীদের জন্য অনুকূল পরিবেশে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।
বিএনপির দপ্তরে সংযুক্ত নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী জাগো নিউজকে জানান, কেন্দ্রীয় কার্যালয় আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশে সংস্কার কার্যক্রম শুরু হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।
সংস্কারের আওতায় অফিস কক্ষগুলো নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা হালনাগাদ করা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা সংযোজন এবং অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।
নেতাকর্মীদের মতে, নয়াপল্টন কার্যালয়ের এই সংস্কার কার্যক্রম কেবল অবকাঠামোগত নয়- এটি দলের পুনর্গঠন এবং তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের আগমনী বার্তার প্রতীক। তারা আশা করছেন, সংস্কার শেষ হলে কার্যালয় হবে সংগঠনের শক্তি ও কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু।
এদিকে, দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে ঘিরে তীব্র আলোচনার স্রোত বইছে। তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত নেতাকর্মীরা মনে করছেন, এই সংস্কার শুধু কার্যালয়কে সাজাচ্ছে না, বরং দলের নতুন ইতিহাস রচনার প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।
