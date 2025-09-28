নির্বিঘ্ন পূজা উদযাপনে সহায়তা করা সবার দায়িত্ব: আসলাম চৌধুরী

নির্বিঘ্ন পূজা উদযাপনে সহায়তা করা সবার দায়িত্ব: আসলাম চৌধুরী
নির্বিঘ্ন পূজা উদযাপনে সহায়তা করা সবার দায়িত্ব। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ। এখানে সব ধর্মের সব মানুষের সমঅধিকার ভোগে রাষ্ট্রীয় কোনো বাধা নেই। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে যারা ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করবে জনগণ তাদের প্রতিহত করতে সদা প্রস্তুত বলে দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব আসলাম চৌধুরী এফসিএ।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সীতাকুণ্ডে অবস্থিত ৭১টি মণ্ডপে নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন। উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের উপস্থিতিতে প্রতিটি মণ্ডপের দায়িত্বশীল নেতাদের হাতে এই অর্থ সহায়তা হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় আসলাম চৌধুরী বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজায় সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে মজবুত এবং বেগবান রাখার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সম্প্রীতির বাংলাদেশে সবার ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকবে, সেটাই প্রত্যাশা। সীতাকুণ্ডে শান্তির জনপদ হিসেবে আনন্দ খুশির মধ্যে দিয়ে যেন হিন্দু ভাইয়েরা তাদের পূজা সম্পাদন করতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমল কদরের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব কাজী মো. মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আয়োজনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন, সদস্য সচিব সালে আহম্মেদ সলু, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবদিন দুলাল, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম আজাদ, উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মোরসালিন, সীতাকুণ্ড পূজা কমিটির সভাপতি বাবূ অমলেন্দু কনক, সাধারণ সম্পাদক বাবুল বাহাদুর শাস্ত্রী, বিএনপি নেতা নুরুল আনোয়ার, নুরুদ্দিন মো. জাহাঙ্গীর, জাফর ভুইয়া, মো. জাহাঙ্গীর, খম নাজিম উদ্দিন, আকবর হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, সালামত উল্লাহ, জাহিদুল হাসান, সরোয়ার কামাল, ফজলুল করিম চৌধুরী, খোরশেদ আলম, সাহাবুদ্দিন রাজু প্রমুখ।
