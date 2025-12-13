রিজভীর আচরণ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকর: জামায়াত

রিজভীর আচরণ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকর: জামায়াত
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলীর নামে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়েছেন দাবি করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি বলছে, রিজভীর এ ধরনের আচরণ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘ডিএমপি কমিশনার নিজেই গণমাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাকে কোট করে রুহুল কবির রিজভী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ বোগাস, ভুয়া ও অসত্য। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল বাহিনীর প্রধানকে জড়িয়ে এ ধরনের মনগড়া বক্তব্য দেওয়া রাজনৈতিক শিষ্টাচারবিরোধী, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির শামিল।’
‘রিজভীর এই অসত্য ও অপরিণামদর্শী বক্তব্য প্রমাণ করে যে তিনি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত করতে দ্বিধা করছেন না,’ যোগ করেন এহসানুল। তিনি আরও বলেন, ‘আমি অবিলম্বে রুহুল কবির রিজভীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ও সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক শালীনতা বজায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।’
