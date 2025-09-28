  2. রাজনীতি

লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ/ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে তোফায়েল আহমেদের এক আত্মীয় জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আত্মীয় আবুল খায়ের বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ তোফায়েল আহমেদ। সম্প্রতি জ্বর হয়েছিল। শারীর অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। অবস্থার অবনতি হলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে তার সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করা হয়েছে।

কয়েক বছর ধরে হুইলচেয়ারের মাধ্যমে চলাফেরা করছিলেন তোফায়েল আহমেদ। স্ট্রোকজনিত জটিলতায় তার শরীরের একাংশ প্যারালাইজড হয়ে যায়। পাশাপাশি স্মৃতিভ্রষ্টতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি।

তোফায়েল আহমেদ টানা নয়বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ তিনি ভোলা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

এসইউজে/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।