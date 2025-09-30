দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে: রিজভী

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে: রিজভী
দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী প্রকৌশলীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (এ্যাব) নেতারা সাক্ষাৎ করতে গেলে রিজভী এ মন্তব্য করেন।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিয়া পরিবার এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি। সে কারণে দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিনষ্টসহ বিভিন্ন স্থানে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির পায়তারা চলছে। গণতন্ত্রকামী সব রাজনৈতিক দল এবং জনগণকে এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।
যারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নয় তারা নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করছেন উল্লেখ করে রিজভী বলেন, বিভিন্ন পদ্ধতির নামে নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম দেড় যুগ ধরে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। ভোট নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র হলে দেশের তরুণসমাজ তাদের ক্ষমা করবে না।
এ্যাব নেতাদের উদ্দেশে বিএনপির এ নেতা বলেন, দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরাই বুয়েটে (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হতে পারেন। তাদের অভিজ্ঞতা সংগঠনে কাজে লাগাবেন। দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়, আপনাদের মতামতকে প্রাধান্য দেবে বিএনপি। সেই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ্যাবের নতুন কমিটি সফলতা বয়ে আনবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন এ্যাবের কেন্দ্রীয় নেতা শোয়েব হোসেন হাবলু, মিয়া মো. কাইয়ুম, তানভীরুল হাসান তমাল, কে এম আসাদুজ্জামান চুন্নু, গোলাম রহমান রাজীব, তৌহিদুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ।
এমএইচএ/একিউএফ/এএসএম