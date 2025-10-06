তারেক রহমান
গুম-খুনের জবাব আ’লীগকে, ৭১’র জবাব জামায়াতকে দিতে হবে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৭ বছর গুম খুন যারা করেছে, এর জবাব যেরকম তাদেরকেই দিতে হবে, ঠিক একইভাবে ৭১ সালে কোনো রাজনৈতিক দল যদি তাদের কোনো বিতর্কিত ভূমিকা থেকে থাকে, তাহলে তাদের জবাব তারাই দেবেন।
সোমবার (৬ অক্টোবর) বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন।
আওয়ামী লীগ ও জামায়াত প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলার প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ যেসব হত্যা করেছে দেশ স্বাধীনের পর যখন তারা সরকার গঠন করেছিল ক্ষমতায় ছিল তখনও তারা লুট করেছে, খুন-গুম করেছে।
আরও পড়ুন
চাঁদাবাজি, দখলের অভিযোগ নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান
সময় চলে এসেছে, দ্রুতই দেশে ফিরে আসবো: তারেক রহমান
তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর গুম খুন যারা করেছে, এর জবাব যে রকম তাদেরকেই দিতে হবে, ঠিক একইভাবে ৭১ সালে কোনো রাজনৈতিক দল যদি তাদের কোনো বিতর্কিত ভূমিকা থেকে থাকে, তাহলে তাদের জবাব তারাই দেবেন। ওটা তো আর আমি দিতে পারবো না। আমারটা আমি দিতে পারবো। অন্যেরটা তো আমি দিতে পারবো না।
বিএনপি বহুদলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করে বলেও মন্তব্য করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, দেশের যে আইন-কানুন আছে তার ভেতরে থেকে যারা রাজনীতি করবে, অবশ্যই সবার রাজনীতি করার অধিকার আছে। এবং আমরা তো চাই সবাই রাজনীতি করুক। বহুদলীয় রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি।
এমআইএইচএস/জেআইএম