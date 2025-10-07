  2. রাজনীতি

এনসিপির সঙ্গে তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩০ এএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদল

বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. বেরিস একিনজির সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেন। দলের মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছেন।

প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, মনিরা শারমিন, নীলিমা দোলা ও ড. আতিক মুজাহিদ। অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রস্তুতি, সংস্কার সম্পর্কিত, বিশেষত সংবিধান সংস্কার নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

