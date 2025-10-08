  2. রাজনীতি

সরওয়ার আলমগীর

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাবো

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাবো
উঠান বৈঠকে বিএনপি নেতা সরওয়ার আলমগীর

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ ফটিকছড়ির সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও শিল্পপতি সরওয়ার আলমগীর। বেকারত্ব নিরসনে শিল্পকারখানা স্থাপনসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফটিকছড়ির পাইন্দং নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন, বিএনপির সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বৈঠকে বিএনপি নেতা সরওয়ার আলমগীর বলেন, আগামী নির্বাচনে অংশ নেবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শিগগির তিনি দেশে ফিরবেন। দেশের জনগণ আগ্রহভরে তাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তৃণমূলে এরই মধ্যে নির্বাচনী আমেজ তৈরি হয়েছে।

৩১ দফার বিষয়ে তিনি বলেন, তারেক রহমানের দফাগুলোর বার্তা গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সেই লক্ষ্যেই ফটিকছড়ির পথে-প্রান্তরে কাজ করছি।

তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে। তবে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না। ভোটের মাধ্যমেই জনগণ এসব ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে।

সমাজসেবক নূর মোহাম্মদ কোম্পানির সভাপতিত্বে ও উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল আলমের সঞ্চালনায় বৈঠকে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব নাজিম উদ্দিন শাহীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোবারক হোসেন কাঞ্চন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলম, বজল আহমেদ, আবুল আজম তালুকদার ও নূরুল ইসলাম মেম্বার।

এ সময় ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

