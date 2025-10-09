  2. রাজনীতি

শাপলার দাবিতে অনড়, সিইসির সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি নেতারা

প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এনসিপি প্রতিনিধিদল/ছবি: জাগো নিউজ

শাপলা প্রতীকের দাবিতে অনড় থাকা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলটি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আসে। দলের বাকি দুজন হলেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ। তারা বিকেল ৪টার দিকে সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদও উপস্থিত রয়েছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দুটি রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। এর মধ্যে এনসিপি রয়েছে। দলগুলোর বিষয়ে কারও কোনো আপত্তি রয়েছে কি না তা জানতে এখন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে, বারবার দাবি করলেও এরই মধ্যে কোনো দলকে শাপলা প্রতীক বরাদ্দ না দেওয়ার বিষয়ে ইসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শাপলা প্রতীক ইসির নির্বাচন পরিচালনা বিধিতে না থাকায় এনসিপিকে বরাদ্দ দেওয়া যাচ্ছে না বলে সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় ৩০ সেপ্টেম্বর ইসির তরফে এনসিপিকে প্রতীক বাছাইয়ের জন্য চিঠি দেওয়া হয় এবং ৭ অক্টোবরের মধ্যে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ইসির অনুরোধ নাকচ করে ৭ অক্টোবর ফের শাপলা প্রতীক তালিকায় যুক্ত করতে নির্বাচন পরিচালনা বিধি সংশোধনের দাবি জানায় দলটি। সেই সঙ্গে ‘শাপলা’, ‘সাদা শাপলা’ ও ‘লাল শাপলা’ প্রতীকের মধ্যে যেকোনো একটি এনসিপির নামে বরাদ্দ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে চিঠি দেন দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম।

এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার এনসিপির প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করছে।

