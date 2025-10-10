  2. রাজনীতি

জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে ঢাকায় জামায়াতের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
৫ দফা দাবিতে রাজধানীতে সমাবেশ ও গণমিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে রাজধানীতে সমাবেশ ও গণমিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণের যৌথ উদ্যোগে এ সমাবেশ ও গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেট থেকে বিশাল গণমিছিলটি গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড়, বিজয়নগর হয়ে কাকরাইলে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় মিছিলে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতারা, মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণের নেতারা, বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও জনশক্তিসহ কয়েক হাজার জনতা অংশ নেন।

এর আগে, গণমিছিল পূর্বক সমাবেশে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার।

দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. রেজাউল করিমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন।

