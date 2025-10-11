মীর হেলাল
তারেক রহমান বাংলাদেশে নারীর সর্বোচ্চ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবেন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীর বাংলাদেশে নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চট্টগ্রাম বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মীর হেলাল।
শনিবার (১১ অক্টোবর) চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ‘নারীর মর্যাদা সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক নারী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হেলাল এ মন্তব্য করেন। তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সমাবেশ হয়।
অনুষ্ঠানে হেলাল বলেন, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে নারী জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করেন। আজ সেই ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য সন্তান তারেক রহমান আগামীর বাংলাদেশে নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবেন।
বিএনপির এ নেতা জানান, তাদের দল সরকার গঠন করলে প্রতিটি পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’র আওতায় আনা হবে এবং সেই কার্ডের মালিক হবেন পরিবারের প্রধান নারী। এটি হবে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বাস্তব প্রতীক। একইসঙ্গে নারীদের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারেন।
হেলাল বলেন, তারেক রহমান বিশ্বাস করেন যে নারীরা সমাজে প্রতিনিধিত্ব করেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও মানবিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি। আগামী বাংলাদেশ হবে এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে নারীরা শুধু অংশগ্রহণকারী নন, বরং নীতি নির্ধারক ও নেতৃত্বদাতা হিসেবেও নিজেদের ভূমিকা রাখবেন।
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এ দেশকে এক অসাম্প্রদায়িক, ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটিই আজ বিএনপির রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু বলে উল্লেখ করেন চট্টগ্রাম বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সবসময় ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করেছে, বিভাজন সৃষ্টি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছে। তারা ধর্মের ব্যবসা করেছে, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু বিএনপি সেই রাজনীতি করে না। বিএনপি বিশ্বাস করে- বাংলাদেশের প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিকই বিএনপির শক্তি, আর বিএনপি তাদের শক্তি। বিএনপির ভোটব্যাংক কোনো ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায় নয়; ভোটব্যাংক ১৮ কোটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশি।
হেলাল আরও বলেন, বিএনপি যদি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনসমর্থনের ভিত্তিতে বিজয় অর্জন করে সরকার গঠন করে, তাহলে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে নারীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা হবে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রফিক আহমদ, সরোয়ার হোসেন মাসুদ, জাগির আহমদ, আমিনুল ইসলাম, দিল মোহাম্মদ মনজু, এম মনছুর উদ্দিন প্রমুখ। সমাবেশে আনোয়ারা ও কর্ণফুলী উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম থেকে হাজার হাজার নারী অংশ নেন।
