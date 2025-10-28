  2. রাজনীতি

নভেম্বরেই গণভোট চায় জামায়াত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার/ ফাইল ছবি

জাতীয় নির্বাচনের আগে আগামী নভেম্বর মাসেই গণভোট আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তাব দিয়েছে জামায়াত। এ প্রস্তাবসহ মোট ১৮টি প্রস্তাব দিয়েছে দলটি।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে। এতে নেতৃত্ব দেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গণভোট প্রসঙ্গ সাংবাদিকদের গোলাম পরওয়ার বলেন, ১৮ দফার মধ্যে একটি গণভোট নির্বাচনের আগে করতে হবে। যে জাতীয় সনদ তৈরি হচ্ছে, জুলাই জাতীয় সনদে সেসব বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোকে পরিবর্তন করে যে সংস্কারগুলোর ব্যাপারে আমরা ঐকমত্য হয়েছি, জাতিকে তো সেটা জানতে হবে। জানার পরেই না তারা ‘হ্যাঁ’, ‘না’ ভোট দেবে। যদি একই দিনে ভোট হয়, তাহলে ভোটারও তো জানতে পারলো না।

সংস্কার ও জাতীয় সনদের বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে বলেও জানান গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, কমিশন ওয়েবসাইটে দেবে, জনগণ জানবে, ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবেন। এর জন্য নভেম্বরই উপযুক্ত সময়।

জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, একই দিনে ভোট হলে কেন্দ্রে সহিংসতা হতে পারে, দু–চারটা কেন্দ্রে ভোট বন্ধ হতে পারে। ভোট বন্ধ হলে গণভোটের দশাটা কী হবে? এগুলোর ব্যাপারে ওনারা (নির্বাচন কমিশন) কোনো নেতিবাচক কথা বলেননি, ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন। মনে হচ্ছে আমাদের কথার প্রতি ওনারা কনভিন্স হয়েছেন।

