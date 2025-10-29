  2. রাজনীতি

আব্দুল্লাহ তাহের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ফান্ড ব্যয় করে হলেও গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে

জুলাই সনদ এত গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু ফান্ড ব্যয় করে হলেও গণভোটের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তা না হলে আগামী নির্বাচনগুলোতেও এ চাপ বজায় থাকবে বলে জানান তিনি।

এই জামায়াত নেতা বলেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা দিয়ে মাসের শেষদিকে গণভোট আয়োজন সম্ভব।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, কোনো কারণে যদি জাতীয় নির্বাচন সঠিক সময়ে নাও হয়, তবে জুলাই সনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং সেটি সবার আগে বাস্তবায়ন করতে হবে।

তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট দেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। কারণ গণভোট হচ্ছে জুলাই সংস্কারের ওপর জনমত, আর জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা নির্ণয়ের একটি নির্বাচন। সুতরাং দুটির চরিত্রই ভিন্ন।

আরএএস/ইএ/জিকেএস

