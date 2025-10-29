বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিএনপি
দেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিএনপি। রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনটি হবে।
এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উঠে আসা সিদ্ধান্ত এবং দেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলবেন দলটির নীতিনির্ধারকরা।
আরও পড়ুন
নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে দায় প্রধান উপদেষ্টারই: ফখরুল
ঐকমত্য কমিশনের কাছে পক্ষপাতমূলক আচরণ আশা করি না: সালাহউদ্দিন
চাঁদাবাজ-দখলদাররা বিএনপির সদস্য হতে পারবে না: রিজভী
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছে। দলীয় সূত্র বলছে, দলটি একদিকে নিজেদের প্রার্থী চূড়ান্তের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর সঙ্গে আসন বণ্টন ও প্রার্থী সমন্বয় প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) মিত্র রাজনৈতিক জোট গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে আলোচনায় বসে বিএনপি। দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দুই দলের বৈঠক হয়। বৈঠকে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা ছয়জন শীর্ষ নেতার সম্ভাব্য আসনের তথ্য বিএনপিকে অবহিত করেন বলে জানা গেছে।
কেএইচ/একিউএফ