প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।
সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়। লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সেলিনা রহমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
অন্যদিকে, বিভাগওয়ারী সাংগঠনিক সম্পাদকরাও কার্যালয়ে অবস্থান করছেন।
দলের একাধিক স্থায়ী কমিটির সদস্য জানিয়েছেন, বৈঠকে দলীয় ও জোটগতভাবে একক প্রার্থী চূড়ান্তকরণের বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের কৌশল, প্রচার পরিকল্পনা ও ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হচ্ছে।
বিএনপির মিডিয়া সেল জানিয়েছে, বৈঠক শেষে বিকেল ৩টায় সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা হবে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের আগে এটি বিএনপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বৈঠক থেকে প্রার্থী চূড়ান্তকরণ ছাড়াও নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়নের প্রাথমিক নির্দেশনাও আসতে পারে।
