নিবন্ধন না পেয়ে তারেক
ইসি যে কী চায় বুঝি না, অযথা আমাদের পেরেশানি দিলো
যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ অনশন করবেন বলে জানিয়েছেন আমজনতার দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান।
তিনি বলেন, আমরা তো ছোট দল, এত টাকা কই পাবো? আমাদের টিনের ঘরের অফিস, বেড়ার ঘর ইসির পছন্দ হচ্ছে না। তাই ইসি আমাদের নিবন্ধন দেয়নি। এজন্য ইসি রিজেক্ট করলো! আমরাও দাবি জানাই, আমাদের নিবন্ধন দিতে হবে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রধান ফটকের সামনে জাগো নিউজকে এসব কথা বলেন তিনি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধন পেলো জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিনটি দল। আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বাংলাদেশ আমজনগণ পার্টি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল মার্কসবাদীকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। তবে নিবন্ধন পায়নি আমজনতার দল।
এসব বিষয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা হয় জাগো নিউজের। তিনি বলেন, ৪৩ লাখ গ্রাহকের অর্থ লুট করে, এক মাস আগে এসে দল খুলে নিবন্ধন পেলো ডেসটিনি। এর আগে জাতীয় লীগকে নিবন্ধনের ঘোষণা দিয়েছিল ইসি। পরে সব ফাঁস হওয়ার পর স্থগিত করে। আমরা জানতে চাই এই কাজগুলো কারা করেছে? এটা জানতে চাই। অন্যথায় যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ অনশন করবো আমরা, এটা দরকার হয় আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।
তিনি বলেন, আমরা বছরের পর বছর রাজনীতি করে নিবন্ধিত হই না। রাজনীতি শুধু বুর্জোয়াদের জন্য। নিবন্ধনের ঘোষণা নয় শুধু, যারা জাতীয় লীগের নাম প্রস্তাব করেছিল তাদের শাস্তি চাই।
ইসির প্রতি অভিযোগ করে তারেক বলেন, ইসি আমাদের অযথা অনেক দিন ঘোরালো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নির্বাচনের সামনে (কাছাকাছি সময়ে) এসে আমাদের সঙ্গে এমন করলো। এখন আমরা কোর্টে যাবো, না কি করবো মাথায় কাজ করে না। ইসি আমাদের অযথা পেরেশানি দিলো। এরা যে কী চায় আমরা বুঝি না, আমাদের বলেও না। ইসির কাছে গেলে অযথা বিদায় করে দেয়। নিবন্ধন নিয়ে কোনো কথা বলবে না।
ইসির কী চাহিদা ছিল? এমন প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, তাদের (ইসির) সীমাহীন চাহিদা। টক-ঝাল-মিষ্টি অনেক কিছুর চাহিদা তাদের। এই চাহিদা কীভাবে পূরণ করবো আমরা জানি না। আমরা যেই শর্তগুলো পূরণ করেছি তা নিজের জায়গা থেকে চেষ্টা করেছি।
তিনটা ছোট দলকে নিবন্ধন দিলো, আপনাকে কেন দিলো না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনটি দলকে নিবন্ধন দিয়েছে। এই অফিসের (ইসি) অফিসাররাই তো জাতীয় লীগকে নিবন্ধনের তালিকায় রেখেছিল। কত টাকা নিয়ে জাতীয় লীগের নাম লেখা হয়েছিল জানতে চাই।
আমজনতার দলের সদস্যসচিব আরও বলেন, ডেসটিনি কবে থেকে রাজনীতি করে আপনারা বলেন! উনি (ডেসটিনি গ্রুপের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল আমীন) জেল থেকে এসে আবার যেন জেলে যেতে না হয় তাই দল খুলেছেন। ইসি আবার তারে নিবন্ধন দিয়েছে। আমরা রাজনীতি করি, আমাদের পছন্দ হচ্ছে না। আমাদের তো টাকা নেই।
আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী জানতে চাইলে তারেক বলেন, আছি এখানে (ইসির সামনে)। আর কোনো পদক্ষেপ নেই। অনশনে আছি, যতক্ষণ না সমাধান হবে ততক্ষণ আছি। আমাদের দল না শুধু, আরও অনেক দলের ওপর জুলুম হয়েছে। এই জুলুম নেওয়ার মতো না, এটা জুলুমের ওপরে জুলুম।
অনশন কতদিন করবেন- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ইসির একটা মানদণ্ড দেখেন, জাতীয় লীগকে নিবন্ধনের তালিকায় নাম লিখেছে! এটা এদের কোয়ালিটি। ডেসটিনি কোম্পানিকে নিবন্ধনের তালিকায় নাম লিখেছে, এটাই এদের কোয়ালিটি। এমএলএম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এদের (ইসি) যোগসাজশ আছে। অনশন কতদিন করবো জানি না। যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ আমি এখানে অনশন করবো।
