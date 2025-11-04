  2. রাজনীতি

বিএনপিতে যোগ দিলেন মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১১ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপিতে যোগ দিলেন মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছ থেকে দলের সদস্যপদ নিচ্ছেন মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ/ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দলটির প্রাথমিক সদস্যপদ নেন।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

কেএইচ/এএমএ

