নভেম্বরে না হলেও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
সিইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ

জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে নভেম্বরে গণভোট দাবি করে আসছিল জামায়াতে ইসলামী। তবে সে অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে দলটি। নভেম্বরে সম্ভব না হলেও জাতীয় নির্বাচনের আগে যে কোনো সময়ে গণভোট চায় দলটি। তবে অবশ্যই জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হতে হবে, অন্যথায় আন্দোলন করবে জামায়াত।

বুধবার (৫ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করে জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।

এতদিন দলটি নভেম্বর মাসে গণভোটের দাবি করেছিল। এরই মধ্যে নভেম্বর মাসের ৫ দিন অতিবাহিত হতে চলেছে, কিন্তু গণভোটের প্রস্তুতি নেই নির্বাচন কমিশনের।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জামায়াতের সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, নভেম্বর মাসে না হলেও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হতে হবে। গণভোট জুলাই সনদ আদেশ শক্তিশালী করবে। গণভোট হলে এটা আদেশ হবে। গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হলে বিশৃঙ্খলা হবে। তখন গণভোটে কম ভোট পড়বে।

তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট হলে হবে না, ওই দিনে মানুষের ফোকাস থাকবে জাতীয় ভোটে। কারও পাতানো ফাঁদে পা দেওয়ার সুযোগ নেই। আগে গণভোট হতে হবে, গণভোট যেন আগে হয়।

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জামায়াত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেও জানান দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল।

