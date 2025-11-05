এনসিপির সঙ্গেও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিত জামায়াতের

এনসিপির সঙ্গেও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিত জামায়াতের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ সমমনা দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী ঘোষণা করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
বুধবার (৫ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
এসসিপি একটি দলের কাছে ২০টি আসন চেয়েছে, জামায়াতের সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আটটি ইসলামি দলের সঙ্গে আলোচনা করছি। আমরা জোট করবো না, তবে মিউচ্যুয়ালি প্রার্থী দেবো। অর্থাৎ কোনো আসনে এক দল প্রার্থী দিলে অন্য দল দেবো না।
ইসলামি দলগুলোর বাইরে এনসিপির সঙ্গে আপনাদের কী আলোচনা হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ইসলামি দলগুলোর বাইরে অন্য দলগুলোর সঙ্গেও আলোচনা চলছে। আমাদের এখানে দলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
তিনি আরও বলেন, গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগেই করার জন্য আগামীকাল আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দেবো। তবে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সে সিদ্ধান্তও আমরা মেনে নেবো। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছি। নির্বাচনে নিয়ে তফসিলের পর সিদ্ধান্ত হবে।
