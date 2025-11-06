আবু সুফিয়ান
বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ নেই, জনগণের মার্কা ধানের শীষ
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান বলেছেন, জনগণই বিএনপির শক্তি। ভোট দেওয়ার জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়ে আছে। জনগণের মার্কা ধানের শীষ। আগামী নির্বাচনে এ দেশের জনগণই ব্যালটের মাধ্যমে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করবে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে বক্সিরহাট ওয়ার্ডের নতুন ব্রিজ এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের সমর্থনে গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, তারেক রহমান প্রদত্ত ৩১দফার রূপরেখা নতুন বাংলাদেশ গড়ার নীলনকশা। দেশের মানুষ যে পরিবর্তন চায়, ন্যায়ভিত্তিক ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো চায়। বিএনপির এই ৩১ দফাই সেই পরিবর্তনের পথ দেখাবে। ৩১ দফার আলোয় আলোকিত হবে দেশ, আলোকিত হবে জাতি। আমরা চাই একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মালিকানা এ দেশের মানুষের হাতে ন্যস্ত হোক। জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এলে বিএনপি কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করবে না। দল-মত, জাতি-বর্ণ সহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের উন্নয়নে বিএনপি কাজ করবে।
তিনি আরও বলেন, ১৬ বছর আওয়ামী লীগ সকল জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও বিএনপির নেতাকর্মীরা জনগণকে ছেড়ে যায়নি। জনগণকে সাথে নিয়েই ফ্যাসিস্টের সব অবিচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। জনগণের সঙ্গে আছি। জনগণের সঙ্গে থাকবো। তাই বিএনপির বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে লাভ নেই। জনগণকে বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ নেই।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লিপু, ৩৫ নম্বর বক্সিরহাট ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি নুরুল আকতার, এস এম মফিজউল্লাহ, গিয়াসউদ্দিন ভূইয়া, ১৮ নম্বর পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক হাজী মহিউদ্দিন, ১৯নম্বর দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সদস্যসচিব ইয়াকুব চৌধুরী নাজিম, নাজমুল হক নাজু, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন, হেলাল চৌধুরী, নুরুল আলম মজনু, নুরুল আবছার, এম এ হাশেম, রফিকুল আলম, মো. সেকান্দর, রওশনগীর আমির, সাইফুল ইসলাম, ফেরদৌস ওয়াহিদ, মো. সেকান্দর, হাজী হারুন, জসিম উদ্দিন, মহিলা নেত্রী নুরজাহান বেগম, মো. ফোরকান প্রমুখ।
