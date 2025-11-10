  2. রাজনীতি

যত ক্ষমতাধরই হোক উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে মানবো না: অসীম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম

যত ক্ষমতাধরই হোক উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেবেন না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম।

সোমবার (১০ নভেম্বর) রাজধানীতে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলোর লিফলেট বিতরণ এবং গণসংযোগ কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন।

ধানের শীষে ভোট চেয়ে রাজধানীর কলাবাগান থানায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন তারা। বিকেল ৪টায় হাতিরপুল মোতালেব প্লাজার সামনে থেকে শুরু হয় এ কর্মসূচি। এতে নেতৃত্ব দেন ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম।

গণসংযোগে ব্যারিস্টার অসীম বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ফ্যাসিস্টের পতন হয়েছে, তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, সেই আন্দোলনের দুজন ছাত্র উপদেষ্টা বর্তমান সরকারে রয়েছেন। তাদের একজন আবার গতকাল ধানমন্ডি এলাকায় ভোটার হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তার ভোটার হওয়া নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকায় প্রকল্প বরাদ্দ দিয়ে জনগণের মন জয় করার চেষ্টা—এটা জনগণ মেনে নেবে না।

তিনি বলেন, আমরা এই এলাকার জনগণ, সাধারণ ভোটার—সবাই ঐক্যবদ্ধ। উড়ে এসে জুড়ে বসা কাউকে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেবো না, সে যত ক্ষমতাধরই হোক। সরকারে থেকে সরকারের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন, আবার নির্বাচনে অংশ নেবেন—এই দ্বিচারিতা চলবে না। কারও নির্বাচনের খায়েশ থাকলে অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করে জনগণের কাতারে আসুন। তারপর জনগণই নির্ধারণ করবে তাদের প্রতিনিধি কে হবেন।

বিএনপির এই আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আরও অভিযোগ করেন, যারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারাই এখন বৈষম্য শুরু করেছেন। ঢাকা সিটি করপোরেশনের বিশেষ দুটি আসন টার্গেট করে নিজ মন্ত্রণালয় থেকে ইচ্ছেমতো প্রকল্প বরাদ্দ দেওয়া—এতে প্রমাণিত হয় তাদের কাছে ক্ষমতায় থাকা আর ক্ষমতায় ফেরাই মূল লক্ষ্য। নীতি-নৈতিকতার কোনো জায়গা নেই। জনগণ এই অনিয়ম মানবে না।

লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

