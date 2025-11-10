  2. রাজনীতি

নির্বাচন পেছালে দায়ী থাকবে বিএনপি-জামায়াত: নাসীরুদ্দীন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী/ছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পেছালে এর জন্য বিএনপি-জামায়াত দায়ী থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

দল দুটিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘যদি জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না হয় এবং নির্বাচন পিছিয়ে যায়, তাহলে আপনারা দুই দল নির্বাচন পেছানোর জন্য দায়ী থাকবেন। দ্রুত জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একটি পদ্ধতি বের করে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।’

সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ‘জুলাই সনদে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক অবমূল্যায়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা বলেন।

বিএনপি ও জামায়াত প্রসঙ্গে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, কেউ সমাজকল্যাণ করে ভোট বাড়িয়েছেন, কেউ শহীদ পরিবার থেকে ‘পলিটিক্যাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর’ যোগ করেছেন। তারপরও সামনে এই দুটি দলের ভোটব্যাংক নিচের দিকে নামবে।

‘আগামীতে ভোট পাবে কারা? আগামী নির্বাচনের আগে একটি সংস্কার জোট হবে। সংস্কার জোট গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। আমরা দেশবাসীকে আহ্বান জানাবো, আপনাদের বুকে দাঁড়িপাল্লার ব্যাজ থাকুক বা ধানের শীষের ব্যাজ থাকুক, বুঝে গিয়ে সংস্কার জোটে ভোট দিয়ে আসবেন,’ যোগ করেন তিনি।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘ইতিমধ্যে সমঝোতার ডেডলাইন শেষ। দুটি দল থেকে মাঠে মারামারি, তর্কযুদ্ধ দেখলাম, কোনো সমাধান দেখলাম না। সরকার যদি ঐকমত্য কমিশনের ভাষ্য থেকে বের হয়ে বিএনপি বা জামায়াতের পক্ষে কোনো বক্তব্য দেয়, তাহলে কিন্তু আমরা শহীদ ও আহত পরিবারসহ সবাইকে নিয়ে আবার রাজপথে যাব। দুটি দলকে কীভাবে বাধ্য করতে হয় তা আমরা জানি।’

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক অভিযোগ করেন, ‘বামপন্থি দলগুলো লাল পতাকার রাজনীতির নামে এ দেশের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে প্রতারণা করে আসছে। শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির বদলে বামপন্থি রাজনীতিকে নিছক ভোটব্যাংক গঠন ও আসন লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। লাল পতাকা যে শুধুই দলের ভোগের হাতিয়ারে পরিণত হবে, তা আমরা দেখতে চাই না। আপনারা বিপ্লবের ইতিহাস মুখস্থ করে সামান্য আসন বা ক্ষমতার বিনিময়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিক্রি করবেন না।’

তিনি আরও বলেন, ‘একাত্তরের পর যারা সমতা, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়েছিলেন, সেই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শের পাশে থাকাই কর্তব্য। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় নতুন নতুন অন্যায় ও প্রতারণা আবির্ভূত হয়েছে।’

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, শ্রমিক সংহতি আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা আক্তারসহ অনেকে।

