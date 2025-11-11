  2. রাজনীতি

আওয়ামী লীগের উদ্দেশে নুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১২ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
চুপচাপ থাকলে আরও ভালো থাকবেন, উৎপাত করলে বিপদ
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ফাইল ছবি

দেশে থাকা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ‘চুপচাপ’ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ‘উৎপাত করলে বিপদ’ হতে পারে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন তিনি।

সোমবার দিনগত রাতে নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এসব কথা বলেন নুর।

নুরুল হক নুর লেখেন, ‘দেশে অবস্থানরত লীগের ভাইদের বলবো স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বিদেশে নিরাপদে পালিয়ে থাকা শত-সহস্র কোটি টাকার মালিক নেতাদের কথায় হুজুগে রাস্তায় নেমে নিজেকে ও পরিবারকে অনিরাপদ করে তুলবেন না। রাস্তায় নেমে বিপ্লবী জনতার ধোলাই খেলে নেতা দেখতে হাসপাতালেও আসবে না, গ্রেফতার হলে জেলখানায় কলা-রুটিও পাঠাবে না।’

‘কি দরকার গ্রেফতার ও গণধোলাইয়ের ঝুঁকি নিয়ে মুখোস/মাস্ক পরে ঝটিকা/গুপ্ত মিছিল করার? ধরা পড়লে পাবলিকের মাইর দুনিয়ায় বাইর!’

আওয়ামী লীগের আমলে দলটির নেতাকর্মীদের হাতে একাধিকবার হামলা ও নির্যাতনের শিকার ডাকসুর সাবেক ভিপি নুর লেখেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে বিএনপি-জামায়াতসহ আমরা বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে জেল-জুলুম, নির্যাতনের শিকার হয়েছি সে তুলনায় আপনারা অনেক ভালো আছেন। আমার মনে হয় চুপচাপ থাকলে আরও ভালো থাকবেন, উৎপাত করলে বিপদ।’

‘পালিয়ে থাকা নেতাদের কথায় লাফালাফি করে লাভ নাই, আওয়ামী লীগ এদেশের রাজনীতিতে আগামী ৫০ বছরেও ফিরবে না’ উল্লেখ করে নুর লিখেছেন, ‘৭৫-এ শেখ মুজিবের পর ২৪-এ তার মেয়ে হাসিনা আওয়ামী লীগের রাজনীতির মৃত্যু ঘটিয়ে ভারত পালিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ এখন মরা লাশ। বিচারিক প্রক্রিয়ায় এখন এর দাফন-কাফন সম্পন্ন হবে।’

শেষে নুরুল হক নুর লেখেন, ‘সুতরাং মরা লাশের পেছনে ছুটে হয়রান না হয়ে নতুন দিনের সম্ভাবনার নতুন বাংলাদেশের সাথে থাকুন। নতুন বাংলাদেশ আমরা সবাই মিলে গড়বো। যেখানে কোন ক্ষমতালোভী খুনি শাসক তৈরি হবে না, ফ্যাসিবাদের ছায়া থাকবে না, থাকবে মানুষের ভয়হীন চিত্তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সততা, দায়ও দরদের রাজনীতি।’

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আগামী ১৩ নভেম্বর রায়ের তারিখ ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ রায় উপলক্ষে ওই দিন ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এ কার্মসূচি বাস্তবায়নে কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলছে তারা।

ওই লকডাউনের আগে ১০ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ। এরই মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাসে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় আলম এশিয়া পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জুলহাস নামের একজন নিহত হয়েছেন।

ঢাকায় ঝটিকা মিছিল ও নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৩৪ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএমপির উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

